Arsenal, maglia totalmente bianca contro la violenza (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Arsenal si prepara a cambiare il suo look per la sfida con il Nottingham Forest, in programma il 9 gennaio 2022 e valida per i trentaduesimi di finale di FA Cup. I Gunners lanceranno l’iniziativa “No More Red” in collaborazione con Adidas, che vedrà il brand di abbigliamento tedesco sostenere il lavoro di lunga data L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’si prepara a cambiare il suo look per la sfida con il Nottingham Forest, in programma il 9 gennaio 2022 e valida per i trentaduesimi di finale di FA Cup. I Gunners lanceranno l’iniziativa “No More Red” in collaborazione con Adidas, che vedrà il brand di abbigliamento tedesco sostenere il lavoro di lunga data L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : L'#Arsenal scenderà in campo in FA Cup con una maglia totalmente bianca contro la violenza - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Arsenal, maglia totalmente bianca contro la violenza: L’Arsenal si prepara a cambiare il suo lo… - liberalunicorno : RT @RivistaUndici: L’Arsenal giocherà in bianco per una buona causa - RivistaUndici : L’Arsenal giocherà in bianco per una buona causa - NCCALCIA : L'#Arsenal indosserà una maglia speciale completamente bianca nel match di #FACup di domenica. Questo gesto fa part… -