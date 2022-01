Ue: fonti Francia, per riforma Patto non forzare tempi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un'intesa sulla riforma del Patto potrebbe essere trovata la prossima estate o in autunno. Ma un suo eventuale slittamento al 2023 non sarebbe un dramma: meglio "non forzare i tempi di una discussione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un'intesa sulladelpotrebbe essere trovata la prossima estate o in autunno. Ma un suo eventuale slittamento al 2023 non sarebbe un dramma: meglio "nondi una discussione ...

Ultime Notizie dalla rete : fonti Francia Ue: fonti Francia, per riforma Patto non forzare tempi Per il 2023 è al momento presto che il Patto torni pienamente operativo, ma se sarà necessario, hanno spiegato le fonti, verranno presi i dovuti provvedimenti. .

Energia, bomba nucleare sulla maggioranza: rissa 'epifanica' Salvini - Conte I reattori attivi nel mondo sono ormai ben 542, oltre 100 solo in Europa, oltre 50 solo in Francia. ... 'Ogni paese decide delle fonti del suo approvvigionamento energetico, e questo deve esser ...

Borrell, evitare aiuti militari esterni in Kazakhstan BRUXELLES - L'Ue guarda con "grande preoccupazione agli sviluppi" della crisi in Kazakhstan. "I diritti e la sicurezza dei civili devono essere garantiti". Lo scrive in un tweet l ...

