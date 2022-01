Tre decreti in tre settimane. Vademecum per capirci qualcosa (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il governo Draghi ha varato il nuovo decreto: obbligo di vaccino per gli over 50, che potranno recarsi sul posto di lavoro solo se immunizzati o guariti dal Covid, e novità sul Green pass. Per la terza volta in tre settimane il nostro Paese vede allungarsi la lista delle attività e dei luoghi per il cui accesso è necessaria la certificazione verde. Stavolta le maggiori novità riguardano il pass base, ovvero quello ottenibile mediante vaccinazione, guarigione o semplice tampone negativo (antigenico o molecolare). Ma cosa hanno stabilito nel complesso gli ultimi decreti e quali sono i luoghi/le attività a cui si potrà accedere grazie alla propria certificazione? Facciamo un punto. Dove è necessario il Green pass base?In base al nuovo decreto del governo, cambiano le regole per accedere a diverse tipologie di attività aperte al pubblico. Dal 1° febbraio ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il governo Draghi ha varato il nuovo decreto: obbligo di vaccino per gli over 50, che potranno recarsi sul posto di lavoro solo se immunizzati o guariti dal Covid, e novità sul Green pass. Per la terza volta in treil nostro Paese vede allungarsi la lista delle attività e dei luoghi per il cui accesso è necessaria la certificazione verde. Stavolta le maggiori novità riguardano il pass base, ovvero quello ottenibile mediante vaccinazione, guarigione o semplice tampone negativo (antigenico o molecolare). Ma cosa hanno stabilito nel complesso gli ultimie quali sono i luoghi/le attività a cui si potrà accedere grazie alla propria certificazione? Facciamo un punto. Dove è necessario il Green pass base?In base al nuovo decreto del governo, cambiano le regole per accedere a diverse tipologie di attività aperte al pubblico. Dal 1° febbraio ...

