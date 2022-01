“Si sono ritirati”: Milan e Juve, torna possibile il grande colpo di mercato (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Liverpool sembra essersi ritirato dalla corsa ad Asensio del Real Madrid. Si aprono quindi spiragli di inserimento per Juve e Milan. Niente Liverpool per Marco Asensio, con interessanti scenari di mercato che si aprono anche per le italiane Milan e Juve. I colleghi di ElNacional hanno ricostruito le ultime vicende di mercato del centrocampista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Liverpool sembra essersi ritirato dalla corsa ad Asensio del Real Madrid. Si aprono quindi spiragli di inserimento per. Niente Liverpool per Marco Asensio, con interessanti scenari diche si aprono anche per le italiane. I colleghi di ElNacional hanno ricostruito le ultime vicende didel centrocampista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

greg_come : @Federic39594322 Troppe risate, ma ci credono sul serio? Lo sanno che gli sponsor che non ci sono più non si sono r… - MoreInsideX : Su twitter girano solo bufale. Gli sponsor non si sono ritirati. Alcuni contratti scadevano a Gennaio. Infatti oggi… - Salvitus1 : RT @michicima: Avviso per gli haters da tastiera che già si sentivano gli eroi dei 2 mondi Gli sponsor non si sono ritirati ma semplic… - Lisa31718406 : @blackestheaart ma si sono davvero ritirati ? - Baccotvnews : @Gl3nda_92 Ho letto che alcuni si sono ritirati ma non so se è vero. -

Ultime Notizie dalla rete : sono ritirati Lotteria Italia, a quanto ammonta il bottino dei premi mai ritirati: non ci crederete ... l'ultima di una certa consistenza risale al 2016 con ben 2 milioni di euro mai ritirati. La ... sono stati venduti 6,4 milioni di biglietti con una raccolta di 32 milioni di euro. Andando nello ...

Figline e Incisa ritira gli alberi di Natale per ripiantarli A gennaio 2020, per esempio, sono stati ritirati 20 alberi di Natale: di questi quattro non erano in condizioni di esser ripiantati, due non hanno attecchito ma gli altri 14 sono stati ripiantati in ...

“Si sono ritirati”: Milan e Juve, torna possibile il grande colpo di mercato SerieANews Scintille a Sanremo, Rettore attacca Morandi: “Gianni, ti devi ritirare!” A partire dall’1 febbraio si troveranno entrambi in gara al Festival di Sanremo 2022. E la competizione sembra aver già acceso gli animi di Donatella Rettore che, senza peli sulla lingua, attacca il c ...

Calciomercato Juventus, offerta ritirata: gode anche il Milan Anche il Milan e la Juve nella corsa ad un calciatore in uscita dal Real Madrid. Offerta ritirata da parte del Liverpool: la situazione cambia ...

... l'ultima di una certa consistenza risale al 2016 con ben 2 milioni di euro mai. La ...stati venduti 6,4 milioni di biglietti con una raccolta di 32 milioni di euro. Andando nello ...A gennaio 2020, per esempio,stati20 alberi di Natale: di questi quattro non erano in condizioni di esser ripiantati, due non hanno attecchito ma gli altri 14stati ripiantati in ...A partire dall’1 febbraio si troveranno entrambi in gara al Festival di Sanremo 2022. E la competizione sembra aver già acceso gli animi di Donatella Rettore che, senza peli sulla lingua, attacca il c ...Anche il Milan e la Juve nella corsa ad un calciatore in uscita dal Real Madrid. Offerta ritirata da parte del Liverpool: la situazione cambia ...