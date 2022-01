Ranking Atp, Jannik Sinner non è più top10. Sorpasso di Auger-Aliassime, addio tds n.8 agli Australian Open (Di giovedì 6 gennaio 2022) Jannik Sinner uscirà dalla top-10 del Ranking ATP in occasione del nuovo aggiornamento che avverrà lunedì 10 gennaio. Il tennista italiano perderà la sua decima posizione in favore del canadese Felix Auger-Aliassime, che ha operato il Sorpasso e che resterà davanti all’altoatesino, il quale occuperà dunque l’undicesimo posto nella classifica mondiale. Il 20enne ha vinto i tre incontri disputati nella fase a gironi della ATP Cup, regolando l’Australiano Max Purcell, il francese Arthur Rinderknech e il russo Roman Safiullin. Un tris impeccabile nella competizione per Nazionali, che ha però permesso al nostro portacolori di guadagnare soltanto 40 punti rispetto a quelli che già aveva a inizio settimana e che non potrà più regalargli soddisfazioni, vista l’eliminazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022)uscirà dalla top-10 delATP in occasione del nuovo aggiornamento che avverrà lunedì 10 gennaio. Il tennista italiano perderà la sua decima posizione in favore del canadese Felix, che ha operato ile che resterà davanti all’altoatesino, il quale occuperà dunque l’undicesimo posto nella classifica mondiale. Il 20enne ha vinto i tre incontri disputati nella fase a gironi della ATP Cup, regolando l’o Max Purcell, il francese Arthur Rinderknech e il russo Roman Safiullin. Un tris impeccabile nella competizione per Nazionali, che ha però permesso al nostro portacolori di guadagnare soltanto 40 punti rispetto a quelli che già aveva a inizio settimana e che non potrà più regalargli soddisfazioni, vista l’eliminazione ...

