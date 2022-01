Patrizia Pellegrino pronta a fare una rivolta se non squalificheranno Katia: “Noi ex gieffini andremo al centro del palco” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le frasi di Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié hanno scatenato un terremoto nella casa del GF Vip e sui social. Su Twitter è entrato in tendenza l’hashtag #FuoriKatia e nella casa di Cinecittà ormai i concorrenti sono divisi in due gruppi. A quanto pare però anche tra gli ex gieffini sta crescendo il malumore e a capo di questa rivolta contro la cantante lirica ci sono Clarissa Selassié e Patrizia Pellegrino. Durante una diretta delle due ex vippone, alcuni utenti hanno consigliato loro di fare una sorta di protesta in diretta se non verranno presi provvedimenti per le parole della Ricciarelli. Patrizia Pellegrino è sembrata quasi felice di questo consiglio e ha promesso che farà qualcosa se Alfonso Signorini non condannerà gli ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le frasi diRicciarelli contro Lulù Selassié hanno scatenato un terremoto nella casa del GF Vip e sui social. Su Twitter è entrato in tendenza l’hashtag #Fuorie nella casa di Cinecittà ormai i concorrenti sono divisi in due gruppi. A quanto pare però anche tra gli exsta crescendo il malumore e a capo di questacontro la cantante lirica ci sono Clarissa Selassié e. Durante una diretta delle due ex vippone, alcuni utenti hanno consigliato loro diuna sorta di protesta in diretta se non verranno presi provvedimenti per le parole della Ricciarelli.è sembrata quasi felice di questo consiglio e ha promesso che farà qualcosa se Alfonso Signorini non condannerà gli ...

