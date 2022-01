Pagelle TV del 2021 – Bocciati (Di giovedì 6 gennaio 2022) Alessandro Cattelan 1 ALESSANDRO CATTELAN 1 a Alessandro Cattelan. Atteso e vagheggiato da anni, il grande salto del conduttore si è rivelato un fragoroso buco nell’acqua. Forte dei tappeti rossi incredibilmente spiegati a Viale Mazzini per il suo arrivo, il conduttore ha adattato all’ennesima potenza la sua esperienza su Sky, in un moto di superbia e egocentrismo. Pavone spennato. 2 BARBARA D’URSO Barbara D'Urso 2 a Barbara D’Urso. Ammettiamolo – per quanto auspicabile o bramato da tempo – il ridimensionamento è frutto di un cambio di strategia sin troppo repentino soprattutto da parte di un’azienda complice nel creare e sfruttare il personaggio (anche quando sarebbe stato meglio fare un passo indietro). Per il 2022, la sfida sarà incredibilmente quella di rimanere nel pomeriggio di Canale 5 in aggiunta al ritorno in prima serata. La Pupa e il Secchione più che una ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Alessandro Cattelan 1 ALESSANDRO CATTELAN 1 a Alessandro Cattelan. Atteso e vagheggiato da anni, il grande salto del conduttore si è rivelato un fragoroso buco nell’acqua. Forte dei tappeti rossi incredibilmente spiegati a Viale Mazzini per il suo arrivo, il conduttore ha adattato all’ennesima potenza la sua esperienza su Sky, in un moto di superbia e egocentrismo. Pavone spennato. 2 BARBARA D’URSO Barbara D'Urso 2 a Barbara D’Urso. Ammettiamolo – per quanto auspicabile o bramato da tempo – il ridimensionamento è frutto di un cambio di strategia sin troppo repentino soprattutto da parte di un’azienda complice nel creare e sfruttare il personaggio (anche quando sarebbe stato meglio fare un passo indietro). Per il 2022, la sfida sarà incredibilmente quella di rimanere nel pomeriggio di Canale 5 in aggiunta al ritorno in prima serata. La Pupa e il Secchione più che una ...

