Milan-Roma ad alta tensione: Theo Hernandez provoca, Karsdorp reagisce, Mourinho in campo (Di giovedì 6 gennaio 2022) alta tensione nel finale di primo tempo di Milan-Roma, sfida valida per la 20esima giornata della Serie A 2021/2022. Succede tutto sugli sviluppi di un calcio d’angolo per i rossoneri: Krunic finisce a terra toccandosi il volto, poi l’azione dei rossoneri continua visto che né l’arbitro Chiffi né dalla sala var arrivano segnalazioni di un possibile fallo. Theo Hernandez gestisce il pallone sull’out di sinistra, fintando di fermarsi per poi continuare ancora qualche metro prima di buttare definitivamente fuori la sfera non avendo più spazio per continuare. Un atteggiamento giudicato provocatorio soprattutto da Karsdorp, marcatore diretto dell’esterno francese. L’olandese reagisce male e i due si beccano, ne nasce un parapiglia, con ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022)nel finale di primo tempo di, sfida valida per la 20esima giornata della Serie A 2021/2022. Succede tutto sugli sviluppi di un calcio d’angolo per i rossoneri: Krunic finisce a terra toccandosi il volto, poi l’azione dei rossoneri continua visto che né l’arbitro Chiffi né dalla sala var arrivano segnalazioni di un possibile fallo.gestisce il pallone sull’out di sinistra, fintando di fermarsi per poi continuare ancora qualche metro prima di buttare definitivamente fuori la sfera non avendo più spazio per continuare. Un atteggiamento giudicatotorio soprattutto da, marcatore diretto dell’esterno francese. L’olandesemale e i due si beccano, ne nasce un parapiglia, con ...

Advertising

AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - SkySport : Milan-Roma, Mourinho: 'Rispetto Milan e Lazio, ma non le allenerei mai' #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanRoma… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - lettore1969 : milan-roma 2-1bella partita. Secondo me, posso sbagliarmi, ma la roma minimo la pareggia, il milan solita squadrett… - civissumLXIII : RT @ASRomaData: La Roma regala due gol al Milan ma rientra in partita grazie al gol di #Abraham #MilanRoma 2-1 1T Tiri (nello specchio) 1… -