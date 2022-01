Milan Femminile, comunicato ufficiale: Veronica Boquete ceduta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Finalizzato il trasferimento a titolo definitivo della spagnola Veronica Boquete dal Milan Femminile alla Fiorentina Femminile. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 gennaio 2022) Finalizzato il trasferimento a titolo definitivo della spagnoladalalla Fiorentina

Advertising

FIGCfemminile : ???? #SupercoppaFemminile @fsitaliane ?? ?? Si alza il sipario sulle semifinali Roma-Milan e Juve-Sassuolo! In finale… - gilnar76 : Supercoppa Femminile, Nilden a JTV: «#Milan? Vogliamo vincere» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Pedersen a JTV: 'Non è stata la nostra miglior partita, ma siamo contente. Ora testa al Milan' - TUTTOJUVE_COM : Pedersen a JTV: 'Non è stata la nostra miglior partita, ma siamo contente. Ora testa al Milan' - JuventusRooter : Juventus and AC Milan set up Supercoppa Femminile final #Juventus #Juve -