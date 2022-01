Meteo, le previsioni in Campania di giovedì 6 gennaio 2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, giovedì 6 gennaio 2022. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1416m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1418m. I venti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,. Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1416m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allertapresente. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1418m. I venti ...

