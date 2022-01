Mertens chiama, Chiesa risponde: il big match Juve-Napoli si conclude in parità (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un risultato giusto per quanto visto in campo. Il big match della 20esima giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Napoli si è concluso in parità, un risultato in grado di muovere la classifica di entrambe. Vantaggio di Mertens, nel secondo tempo il pareggio di Chiesa. Nei primi minuti la partita è equilibrata, si registrano occasioni da una parte e dall’altra, McKennie sfiora il gol di testa. A passare in vantaggio è, però, il Napoli con il solito Mertens che beffa la difesa dei bianconeri. Nella ripresa la Juventus entra meglio in campo e trova il gol di Chiesa con il tiro deviato da Lobotka. Nel finale le due squadre ci provano, ma il risultato non cambia. Finisce 1-1. Napoli a quota 35, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un risultato giusto per quanto visto in campo. Il bigdella 20esima giornata del campionato di Serie A trantus esi è concluso in, un risultato in grado di muovere la classifica di entrambe. Vantaggio di, nel secondo tempo il pareggio di. Nei primi minuti la partita è equilibrata, si registrano occasioni da una parte e dall’altra, McKennie sfiora il gol di testa. A passare in vantaggio è, però, ilcon il solitoche beffa la difesa dei bianconeri. Nella ripresa lantus entra meglio in campo e trova il gol dicon il tiro deviato da Lobotka. Nel finale le due squadre ci provano, ma il risultato non cambia. Finisce 1-1.a quota 35, ...

