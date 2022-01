LIVE Berrettini/Sinner-Medvedev/Safiullin 7-5 1-3, Italia-Russia 1-1 ATP Cup in DIRETTA: break da parte dei russi nel terzo gioco (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Troppo avventato l’intervento a rete di Safiullin: deciding point per non affondare nel set. 40-30 Colpisce male Safiullin con il dritto: due palle per il 2-3. 30-30 Torna a servire una mattonella Berrettini! 15-30 Doppio fallo pesante per Berrettini che è in evidente difficoltà. 15-15 Non va a buon fine il tentativo di risposta anticipata di rovescio di Safiullin. 0-15 Stecca di dritto Berrettini sull’ottima risposta di Medvedev. 1-3. Safiullin tiene il servizio dopo aver subito due break di fila nel primo set. 40-15 Resta in campo per miracolo la volée di Medvedev in genuflessione. 30-15 Due bombe di dritto da parte di ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Troppo avventato l’intervento a rete di: deciding point per non affondare nel set. 40-30 Colpisce malecon il dritto: due palle per il 2-3. 30-30 Torna a servire una mattonella! 15-30 Doppio fallo pesante perche è in evidente difficoltà. 15-15 Non va a buon fine il tentativo di risposta anticipata di rovescio di. 0-15 Stecca di drittosull’ottima risposta di. 1-3.tiene il servizio dopo aver subito duedi fila nel primo set. 40-15 Resta in campo per miracolo la volée diin genuflessione. 30-15 Due bombe di dritto dadi ...

