Liguria, il covid picchia duro: 3066 contagi, oltre 400 a Spezia. Ricoveri +40 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Genova, 6 gennaio 2022 - Con la regione ormai virtualmente in arancione, la Liguria deve fronteggiare un nuovo record di casi covid e Ricoveri. Sono 3066 i positivi in più registrati nella giornata ... Leggi su lanazione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Genova, 6 gennaio 2022 - Con la regione ormai virtualmente in arancione, ladeve fronteggiare un nuovo record di casi. Sonoi positivi in più registrati nella giornata ...

