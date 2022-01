Lazio-Empoli, orario, formazioni e dove vedere la partita di Serie A in diretta tv e streaming oggi 6 gennaio 2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Calcio, Lazio-Empoli. oggi, giovedì 6 gennaio 2022, oltre all’attesissima sfida tra Milan e Roma che si giocherà a San Siro alle 18.00, ci sarà un altro match molto atteso: quello dell’Olimpico che vedrà la Lazio scendere in campo contro l’Empoli. Inaugurando così il 2022 e l’inizio di questa seconda parte di campionato. Sarri ha ancora qualche problemuccio con la formazione, soprattutto in considerazione della difesa che mancherà di Luis Felipe e Acerbi. In attacco, però, potrà contare tranquillamente sulla presenza di Ciro Immobile che farà il suo rientro dopo i problemi legati la Covid. Leggi anche: Milan-Roma su Sky o Dazn? Canale, orario, formazioni e dove vedere la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Calcio,, giovedì 6, oltre all’attesissima sfida tra Milan e Roma che si giocherà a San Siro alle 18.00, ci sarà un altro match molto atteso: quello dell’Olimpico che vedrà lascendere in campo contro l’. Inaugurando così ile l’inizio di questa seconda parte di campionato. Sarri ha ancora qualche problemuccio con la formazione, soprattutto in considerazione della difesa che mancherà di Luis Felipe e Acerbi. In attacco, però, potrà contare tranquillamente sulla presenza di Ciro Immobile che farà il suo rientro dopo i problemi legati la Covid. Leggi anche: Milan-Roma su Sky o Dazn? Canale,la ...

