Lazio-Empoli 3-3 | Milinkovic salva i biancocelesti dalla sconfitta Immobile sbaglia un rigore nel finale

Advertising

DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - SquawkaNews : 06’: ?? Lazio 0-1 Empoli 08’: ?? Lazio 0-2 Empoli A nightmare start to 2022 for Maurizio Sarri‘s side. ?? - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - 100x100Napoli : La #Lazio pareggia, mentre l'Hellas Verona vince grazie a #Caprari. - Agenzia_Ansa : Serie A, Lazio e Empoli hanno pareggiato 3-3. Verona ha battuto Spezia 2-1 #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Empoli

3 - 3 ( DIRETTA ) 75' GOL!2 - 3! Rete di Federico Di Francesco! Marchizza salta Luiz Felipe, entra in area e serve il numero 11 che, tutto solo nell'area piccola, deve ...In campoe Spezia - Verona. Alle 16.30 tocca a Sassuolo - Genoa, alle 18.30 a Milan - Roma, alle 20.45 chiude il big match Juventus - Napoli ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il ...Roma, 6 gen. (Adnkronos) - La Lazio non va oltre il 3-3 allo stadio Olimpico di Roma contro l'Empoli. A salvare la formazione di Sarri, ex di turno, ...Caso singolare in Lazio-Empoli: Giua convalida il gol di Patric, poi ci ripensa e lo annulla Attimi di confusione tra Lazio ed Empoli, per diversi minuti in attesa della decisione ufficiale del VAR su ...