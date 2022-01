Laurent Garnier: arriva al cinema il docufilm “Off The Record” (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – , il 10, 11 e 12 gennaio 2022 con Wanted cinema. “Laurent Garnier. Off The Record” racconta la vita della leggenda della musica techno: Laurent Garnier. Un film, diretto da Gabin Rivoire, che traccia il percorso artistico di uno dei dj più apprezzati al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Marco Bocci debutta come regista “America Latina”, il nuovo film dei fratelli D’Innocenzo con Elio Germano “One second”, il nuovo film di Zhang Yimou Javier Bardem torna al fianco del regista Fernando León de Aranoa ne “Il capo perfetto” “È andato tutto bene”, Sophie Marceau nel nuovo film di François Ozon “È stata la mano di Dio”, un film che merita la candidatura all’Oscar Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – , il 10, 11 e 12 gennaio 2022 con Wanted. “. Off The” racconta la vita della leggenda della musica techno:. Un film, diretto da Gabin Rivoire, che traccia il percorso artistico di uno dei dj più apprezzati al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Marco Bocci debutta come regista “America Latina”, il nuovo film dei fratelli D’Innocenzo con Elio Germano “One second”, il nuovo film di Zhang Yimou Javier Bardem torna al fianco del regista Fernando León de Aranoa ne “Il capo perfetto” “È andato tutto bene”, Sophie Marceau nel nuovo film di François Ozon “È stata la mano di Dio”, un film che merita la candidatura all’Oscar

Advertising

WantedCinema : Ecco il pezzo di #GQItalia su 'Laurent Garnier: Off the record'?? ?? In sala il 10-11-12 Gennaio 2022 #comingsoon… - ahagertymusic : RT @TechnoLets: 'LAURENT GARNIER - OFF THE RECORD' 10-11-12 Gennaio 2022 finalmente arriva in Italia! Qui il link al calendario delle sale… - KMaster49620335 : RT @TechnoLets: 'LAURENT GARNIER - OFF THE RECORD' 10-11-12 Gennaio 2022 finalmente arriva in Italia! Qui il link al calendario delle sale… - AkikoIwahara : RT @TechnoLets: 'LAURENT GARNIER - OFF THE RECORD' 10-11-12 Gennaio 2022 finalmente arriva in Italia! Qui il link al calendario delle sale… - TechnoLets : 'LAURENT GARNIER - OFF THE RECORD' 10-11-12 Gennaio 2022 finalmente arriva in Italia! Qui il link al calendario del… -