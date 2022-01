La Juve continua la ricerca dell’attaccante: la strategia (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Juventus vuole un nuovo attaccante per il futuro e come riporta Gianluca Di Marzio la dirigenza sta continuando a monitorare diverse piste. Morata dovrebbe rimanere a Torino nonostante l’interesse del Barcellona. Il suo futuro si deciderà nei prossimi sei mesi: i bianconeri hanno già versato venti milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid a cui si potrebbero aggiungere anche i trentacinque dell’eventuale riscatto, tutto dipenderà dalle sue prestazioni. Alvaro Morata Per il mercato in entrata i nomi principali sono tre: Icardi, Scamacca e Vlahovic. L’argentino è sempre stato apprezzato a Torino, ma il PSG si è opposto al prestito secco e al momento la pista è molto fredda. L’obiettivo per il futuro è Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 del Sassuolo, il prezzo è stato già fissato e non verrà ceduto per meno di 30-35 ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lantus vuole un nuovo attaccante per il futuro e come riporta Gianluca Di Marzio la dirigenza stando a monitorare diverse piste. Morata dovrebbe rimanere a Torino nonostante l’interesse del Barcellona. Il suo futuro si deciderà nei prossimi sei mesi: i bianconeri hanno già versato venti milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid a cui si potrebbero aggiungere anche i trentacinque dell’eventuale riscatto, tutto dipenderà dalle sue prestazioni. Alvaro Morata Per il mercato in entrata i nomi principali sono tre: Icardi, Scamacca e Vlahovic. L’argentino è sempre stato apprezzato a Torino, ma il PSG si è opposto al prestito secco e al momento la pista è molto fredda. L’obiettivo per il futuro è Gianluca Scamacca, attaccante classe 1999 del Sassuolo, il prezzo è stato già fissato e non verrà ceduto per meno di 30-35 ...

