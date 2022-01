Juventus-Napoli a rischio? C’è l’annuncio del direttore dell’Asl di Torino!

Advertising

gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - DiMarzio : .@sscnapoli | L’#ASL ha autorizzato la trasferta contro la #Juventus. L’ultima decisione spetta al club azzurro - 100x100Napoli : Juventus-Napoli si gioca - Filippowallet : RT @CampiMinati: La totale assenza di sportività per chi auspica il rinvio di Juventus-Napoli rende più bella una storia fatta coi gol di Z… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

Ascolta la versione audio dell'articolo, Allegri e la lista per il: tra assenze e rientri una novità. Ecco chi è a disposizione per la gara dello Stadium La Juve ha comunicato la lista dei convocati per la partita col......dellaMassimiliano Allegri ha diramato poco fa la lista dei convocati per la gara di questa sera contro ilvalida per la 20° giornata di Serie A. Da novembre in avanti laha ...Juventus - Napoli è ancora al centro delle polemiche per via delle decisioni delle Asl riguardo i tanti positivi da Covid. L'Asl di Napoli 2 ha deciso di mettere in quarantena ...Nel ritiro del Napoli riscontrati altri positivi. L’Inter si presenta a Bologna, senza che ci siano i rossoblu Prosegue il caos legato al Covid-19 nel calcio in Serie A. Il Napoli, che ieri è stato au ...