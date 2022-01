Juventus, Dybala adesso è un problema: c’è una grana irrisolvibile (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dybala rientrerà con il Napoli ed è pronto a trascinare la Juventus il più in alto possibile; sull’argentino, però, c’è un problema serio. Dybala (Getty Images)L’ultima apparizione di Dybala con la maglia della Juventus è stata in casa del Venezia; dopo soli dodici minuti, il centravanti argentino ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a saltare anzitempo il terreno di gioco. Il problema non ha compromesso gli ultimi centottanta minuti del 2021 della Juventus brava a conquistare i sei punti e finire l’anno nel miglior modo possibile. Il 2022 dei bianconeri si aprirà con la sfida contro il Napoli; match importante per il futuro delle due squadre e, di conseguenza, del campionato. Allegri dovrà fare a meno di Cheillini, ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 6 gennaio 2022)rientrerà con il Napoli ed è pronto a trascinare lail più in alto possibile; sull’argentino, però, c’è unserio.(Getty Images)L’ultima apparizione dicon la maglia dellaè stata in casa del Venezia; dopo soli dodici minuti, il centravanti argentino ha accusato unmuscolare che lo ha costretto a saltare anzitempo il terreno di gioco. Ilnon ha compromesso gli ultimi centottanta minuti del 2021 dellabrava a conquistare i sei punti e finire l’anno nel miglior modo possibile. Il 2022 dei bianconeri si aprirà con la sfida contro il Napoli; match importante per il futuro delle due squadre e, di conseguenza, del campionato. Allegri dovrà fare a meno di Cheillini, ...

GiovaAlbanese : Paulo #Dybala si allena a pieno ritmo da due giorni e, in attesa di ritrovare #Allegri e i suoi collaboratori alla… - GiovaAlbanese : #Juventus | Paulo #Dybala ha svolto l’intero allenamento in gruppo, mentre #KaioJorge e Luca #Pellegrini non si son… - SkySport : Juventus, Dybala pronto il rinnovo del contratto: si attende il Cda di febbraio #SkySport #SkySerieA #SerieA… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Juventus, #Allegri: “#Bonucci non ci sarà contro la #ASRoma. Recuperiamo #Chiesa e #Dybala” - Romagialloross4 : #Juventus, #Allegri: “#Bonucci non ci sarà contro la #ASRoma. Recuperiamo #Chiesa e #Dybala” -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dybala Probabili formazioni Juventus Napoli/ Quote: Spalletti in emergenza ... con McKennie che di conseguenza rischia di partire in panchina, mentre in attacco Chiesa e Dybala ... le probabili formazioni di Juventus Napoli vedono infatti Luciano Spalletti in notevole difficoltà, ...

Serie A, Milan - Roma: vince Pioli nel 48% delle giocate Mourinho - blitz a 3,73 Si parte dalle quote, con la Juventus a 1,93 su Planetwin365 , in vantaggio sul 3,45 del pareggio e ... A disposizione anche Dybala , al rientro dopo quasi un mese di stop: l'argentino subito in gol ...

Dybala, gli infortuni lo penalizzano anche... a Fifa 22! Corriere dello Sport DIRETTA Juventus-Napoli: la radiocronaca Alle ore 20.45 di giovedì 6 gennaio, per la ventesima giornata di Serie A, si gioca Juventus-Napoli. Allegri recupera Chiesa e Dybala ma solo l’argentino dovrebbe partire titolare. Partenopei con tant ...

Il Napoli dei «superstiti» contro la Juventus. Ghoulam torna dopo 10 mesi Non c’è neanche Spalletti in panchina, difesa da costruire. In attacco Insigne, Politano e Mertens. Per il capitano sarà l’ultima sfida con i bianconeri in maglia azzurra ...

