Juve Napoli, arriva l’esito del tampone di Rrahmani: le ultime (Di giovedì 6 gennaio 2022) Juve Napoli, c’è l’esito dell’ultimo tampone del difensore. Tutte le ultime novità in vista della sfida dell’Allianz Stadium arrivano importanti novità in merito alla sfida di questa sera tra Juventus e Napoli. In queste ore è stato riprocessato il tampone di Amir Rrahmani e, stando a quanto riportato da Sky Sport, l’esito sarebbe negativo. Resta comunque da capire cosa succederà con il difensore del Napoli che, nonostante negativo, potrebbe comunque non scendere in campo. A vietarlo è infatti l’Asl di Napoli 2. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022), c’èdell’ultimodel difensore. Tutte lenovità in vista della sfida dell’Allianz Stadiumno importanti novità in merito alla sfida di questa sera trantus e. In queste ore è stato riprocessato ildi Amire, stando a quanto riportato da Sky Sport,sarebbe negativo. Resta comunque da capire cosa succederà con il difensore delche, nonostante negativo, potrebbe comunque non scendere in campo. A vietarlo è infatti l’Asl di2. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - sechesi : Stagione 20/21: il fantasmagorico protocollo della @SerieA viene definito e annunciato il 2 ottobre (a campionato g… - mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - LucaZ98118612 : @realvarriale @SerieA In effetti gli australian open si giocheranno ugualmente anche senza Djokovic !! E juve napol… - fanpage : Rrahmani potrebbe essere a disposizione se non fosse per la disposizione dell'ASL Napoli 2 di metterlo in quaranten… -