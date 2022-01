I videogiochi più attesi del 2022 in esclusiva per PS5 e PS4 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il 2021 non è stato particolarmente brillante nella storia dei videogiochi, ma basta dare una rapida occhiata ai giochi esclusivi per PS5 e PS4 in arrivo nel 2022 e, subito, il nostro cuore da giocatori si risolleverà di fronte alla prospettiva di un anno all’insegna di una straordinaria riscossa. Il 2022 promette di regalarci il ritorno di autentici pesi massimi del marchio PlayStation del calibro di God of War, Gran Turismo o le nuove avventure di Aloy in Horizon Forbidden West. Oltre agli assi del proprio franchise, Sony ha raccolto alcune promettenti esclusive sviluppate da altri studi di produzione: Forspoken di Square Enix e Ghostwire Tokyo di Bethesda, per fare un esempio. Esattamente come capita con Nintendo e ancora di più con Xbox, la promessa di videogiochi esclusivi va presa sempre con le pinze. Alcune ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il 2021 non è stato particolarmente brillante nella storia dei, ma basta dare una rapida occhiata ai giochi esclusivi per PS5 e PS4 in arrivo nele, subito, il nostro cuore da giocatori si risolleverà di fronte alla prospettiva di un anno all’insegna di una straordinaria riscossa. Ilpromette di regalarci il ritorno di autentici pesi massimi del marchio PlayStation del calibro di God of War, Gran Turismo o le nuove avventure di Aloy in Horizon Forbidden West. Oltre agli assi del proprio franchise, Sony ha raccolto alcune promettenti esclusive sviluppate da altri studi di produzione: Forspoken di Square Enix e Ghostwire Tokyo di Bethesda, per fare un esempio. Esattamente come capita con Nintendo e ancora di più con Xbox, la promessa diesclusivi va presa sempre con le pinze. Alcune ...

