I presidi contro il rientro il 10 gennaio: «Servono due settimane in Dad» (Di venerdì 7 gennaio 2022) «L'obiettivo del dl approvato mercoledì in Consiglio dei ministri è di tornare a scuola in presenza e sicurezza»: il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ieri ha ripetuto il mantra dell'esecutivo, si torna in classe tra il 7 e il 10 gennaio senza dad. SULLE NUOVE MISURE per le quarantene dalle elementari in poi (con i vaccinati in classe in autoserveglinza e gli altri in didattica da casa fino a certe soglie, oltre le quali tutti in dad) ha spiegato: «La distinzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

