Highlights e gol Spezia-Verona 1-2 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Glied i gol di1-2, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di. Dopo due sconfitte ed un pareggio, i veneti ritornano a conquistare tre punti. Decisiva la doppietta di uno straordinario Gianluca Caprari nella ripresa. Nel finale arriva anche il gol della bandiera dello. A segnarlo è Erlic, bravo a buttare il pallone in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Successivamente da registrare il rosso diretto comminato dall’arbitro ad Agudelo, che lascia i liguri in dieci uomini. LE PAGELLE SportFace.

Advertising

SkySport : ?? SUPER? SUPER? ? SUPER GOL DI KOVACIC AL VOLO? ? Il croato riapre la partita a Stamford Bridge ? ?? Chelsea-Liverp… - sportli26181512 : Sampdoria-Cagliari 1-2: video, gol e highlights: Dopo aver vinto una sola partita fin qui in campionato (contro la… - infoitsport : Video Sampdoria Cagliari 1-2: gol e highlights - GSmilzo : @Imperterrito2 Perché guardano il video su YouTube, “salaminchia highlights gol & skills” con sei minuti di video d… - zazoomblog : Highlights e gol Vannes-Psg 0-4 Coppa di Francia 2021-2022 (VIDEO) - #Highlights #Vannes-Psg #Coppa -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

... che non sbanca il Mapei dal 9 aprile 2016 (0 - 1,di Dzemaili). In casa, il Sassuolo ha vinto gli ultimi 3 incontri contro i grifoni e non perde da 5 gare consecutive . Ecco glidell'...Non basta Gabbiadini, i sardi si confermano 'bestia nera' dei blucerchiati, che chiudono in vantaggio il primo tempo, ma vengono ribaltati nella ripresa da Deiola e ...Nella ventesima giornata del Campionato di Serie A, la Lazio di Maurizio Sarri si appresta a ospitare l'Empoli di Aurelio Andreazzoli.Vedi gli highlights Spezia, Verona gara valevole per la ventesima giornata di Serie A. Liguri pronti a bissare la vittoria di Napoli.