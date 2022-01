GF Vip 6 | Soleil Sorge crolla e scoppia a piangere

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Complici le ultime liti esplose al Gf vip tra i coinquilini,ha accumulato molto stress, finendo in preda ad un momento di sconforto. La Vigilia dell’Epifania si è rivelata alquanto amara per l’ex Uomini e donne, tanto che lei si è abbandonata alle lacrime, una volta appartatasi lontana dal resto dei coinquilini vip in un angolo della Casa. Nel frattempo c’è chi, tra i gieffini, si ostina a pensare che lei viva le tensioni meglio di chiunque altro, un pregiudizio che intanto trova il disappunto di chi nella Casa pensa invece che mai nessuno riesca a vedere la sofferenza in. GF Vip 6, peggiorano le condizioni di Manuel Bortuzzo: “Va malissimo” Come rivelato dal padre Franco Bortuzzo, uscire dalla Casa è per Manuel una priorità a ...