GF Vip 6, aria di tempesta nella casa: la minaccia a Signorini – VIDEO

C'è aria di tempesta nella casa del GF Vip 6. Jessica Selassié minaccia Signorini: "Mi alzo in piedi e me ne vado". Cos'è successo Dopo molteplici battibecchi ormai, al GF Vip 6, si sono rotti gli equilibri tra Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié. La soprano negli ultimi giorni sarebbe stata particolarmente rigida nei confronti L'articolo proviene da Inews24.it.

needboca : RT @fanpage: “Miriana ti amiamo, Katia fuori” Aria di tensione al #GFvip - fanpage : “Miriana ti amiamo, Katia fuori” Aria di tensione al #GFvip - Titty42533117 : Al gf(vip) se si lanciasse una moneta (a testa e croce) per aria per vedere chi ha ragione, resterebbe in aria!!! - _crimson96 : Ma oggi che è!? La giornata dei 'vip' no vax? Tira un'aria grama sui social che forse è meglio prendersi un giorno di pausa ??????? - Humana83 : @Gl3nda_92 Quando dice: purtroppo i social danno aria a tutti ?? si riferisce a lui medesimo? Perché purtroppo anche… -