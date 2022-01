Genoa ripreso dal Sassuolo | la magia di tacco di Destro non basta | Sheva | è sempre notte fonda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Doppia beffa per ildi Shevchenko, che vienedale superato in classifica dal Cagliari, vittorioso in rimonta per 2-1 sulla Sampdoria. Il Grifone si è invece dovuto accontentare di un punto che serve a poco, dato che è scivolato al penultimo posto con soli 12 punti all'attivo. I neroverdi hanno invece evitato la prima sconfitta del 2022 e sono saliti a 25 punti: gli uomini di Dionisi continuano a navigare in acque molto tranquille. A rompere il ghiaccio era stato Mattiacon un'autentica perla: dopo soli sette minuti, l'attaccante ha raccolto il cross di Ekuban e diha battuto Consigli, portando ilin vantaggio. Ilperò non ci sta e soprattutto nel secondo tempo si fa vedere in maniera...