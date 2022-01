È morta la prima donna autista di un pullman nel Sud Italia

(Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Èa Satriano di Lucania (Potenza), a 85 anni, Giulia Solomita, ladel Sud, e tra le prime in, a ottenere a 25 anni una patente di guida della Categoria D pubblica, quella che serve per poter condurre i. Prese la patente negli anni '60 e per anni alla guida di una degli autobus delle autolinee Camera, l'azienda di trasporti sua e di suo marito, ha portato gli studenti alle scuole superiori di Potenza e i pellegrini ai vari santuari d'. "Unatenace capace e coraggiosa - spiega all'AGI, Umberto Vita, sindaco di Satriano di Lucania - che nonostante le resistenze e la cultura maschilista degli anni '60 riusci' a prendere,del Sud, la patente D. Entrò subito nel cuore dei ...

Giulia Solomita aveva 85 anni e a 25 aveva preso la patente D, tra le prime in Italia. Guidava i mezzi della società di trasporti che aveva con il marito