Djokovic respinto alla frontiera in Australia: è chiuso in albergo, lunedì l’udienza contro l’espulsione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo una notte di interrogatorio all’aeroporto di Melbourne, il n.1 del tennis è stato trasferito in un hotel per rifugiati e richiedenti asilo: aveva il visto d’ingresso sbagliato e non ha saputo documentare l’esenzione medica per evitare il vaccino obbligatorio Leggi su corriere (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo una notte di interrogatorio all’aeroporto di Melbourne, il n.1 del tennis è stato trasferito in un hotel per rifugiati e richiedenti asilo: aveva il visto d’ingresso sbagliato e non ha saputo documentare l’esenzione medica per evitare il vaccino obbligatorio

Advertising

sportface2016 : Clamoroso in #Australia, respinto il visto d'ingresso presentato da #Djokovic: per il momento Nole non può scendere… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo per un problema legato al… - fanpage : ULTIM'ORA Novak #Djokovic è stato cacciato dall'Australia - n_piera : RT @myrtamerlino: #NovakDjokovic respinto dagli #AustralianOpen fa ricorso e l'Australia rimanda la decisione a lunedì. Comunque vada a fin… - Japan65Rita : RT @fabrizio19651: 'Novak #Djokovic respinto, non giocherà gli Australian Open'. Dopo oltre sette ore, il visto del #marchesedelgrillo è… -