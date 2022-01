Diretta Milan-Roma 2-1 Abraham vicino al pareggio | Maignan salva in corner

Advertising

zazoomblog : Diretta Milan-Roma 2-1 dopo i primi 45 Abraham risponde a Giroud e Messias tensione nel finale - #Diretta #Milan-R… - infoitsport : Diretta Milan-Roma 2-1 dopo i primi 45', Abraham risponde a Giroud e Messias, tensione nel finale - lillydessi : Milan-Roma 2-1, gol di Giroud, Messias e Abraham | La diretta - La Gazzetta dello Sport - zazoomblog : Diretta Milan-Roma 2-1 Abraham la riapre al 39 - #Diretta #Milan-Roma #2-1 Abraham - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Milan-Roma 0-0 in diretta su -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Milan

Roma (risultato 2 - 1) video streaming tv: Abraham accorcia le distanze La decisione, a prescindere dalle polemiche, è giusta in quanto il tocco dell'ex Chelsea c'è stato. Dunque, non ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Meazza,e Roma si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADiretta Live Milan-Roma: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per la 20esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.La partita Milan – Roma si giocherà oggi 6 Gennaio 2022 alle ore 18.30. Sarà un’esclusiva DAZN, detentore dei diritti di 10 partite su 10 per ogni giornata di Serie A, di cui 3 in co-esclusiva con Sky ...