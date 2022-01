Dakar, gioco di squadra in casa Audi. Peterhansel aiuta Sainz nel deserto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nuova giornata da dimenticare per Audi Sport, in difficoltà nel cuore della quinta speciale della 44^ edizione della Dakar 2022. La casa teutonica si è contesa la leadership nei chilometri iniziali prima di arrendersi per un problema tecnico. L’inedita Audi RS Q e-tron ha già vinto con Sainz, ma è di fatto fuori classifica sin dalla prima speciale. Non sono mancati i problemi per il brand di Ingolstadt che ha puntato le proprie carte su un programma inedito che per ora non ha portato i risultati sperati. Sainz ha rotto un ammortizzatore tra le dune di Riyadh, un problema che ieri ha rallentato la corsa del teammate Stephane Peterhansel. Quest’ultimo, fuori classifica, si è fermato ed ha deciso di ‘regalare’ una sospensione all’iberico che dopo una lunga sosta ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nuova giornata da dimenticare perSport, in difficoltà nel cuore della quinta speciale della 44^ edizione della2022. Lateutonica si è contesa la leadership nei chilometri iniziali prima di arrendersi per un problema tecnico. L’ineditaRS Q e-tron ha già vinto con, ma è di fatto fuori classifica sin dalla prima speciale. Non sono mancati i problemi per il brand di Ingolstadt che ha puntato le proprie carte su un programma inedito che per ora non ha portato i risultati sperati.ha rotto un ammortizzatore tra le dune di Riyadh, un problema che ieri ha rallentato la corsa del teammate Stephane. Quest’ultimo, fuori classifica, si è fermato ed ha deciso di ‘regalare’ una sospensione all’iberico che dopo una lunga sosta ha ...

