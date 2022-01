Covid, dal Kent a Desio per vaccinare la figlia. "In auto 13 ore, ma così è al sicuro" (Di giovedì 6 gennaio 2022) La storia di Alice: "In Inghilterra non permettono di immunizzare gli under 12" di GIAMBATTISTA ANASTASIO Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) La storia di Alice: "In Inghilterra non permettono di immunizzare gli under 12" di GIAMBATTISTA ANASTASIO

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - fanpage : Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova a causa delle complicazioni provocate dal… - myrtamerlino : Io non dico che sarebbe dovuto partire domani, ma l'#obbligovaccinale entrerà per gli over50 solo in vigore dal 15… - EgidioBruno2 : RT @GiovaQuez: - Obbligo vaccinale Il testo introduce #obbligo per over 50. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà nec… - g_dimarzo : RT @scannavo: Strepitoso il rammarico a @InOndaLa7 sulla mancata conferenza stampa a partire dal solito Cassese. Un anno fa stavano tutti a… -