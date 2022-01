Calciomercato Juventus | Allegri stravede per lui | lo vuole a tutti i costi

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Laha bisogno di un attaccante; la società ha messo nel mirino Icardi mapreferisce un altro tipo di giocatore.(Getty Images)La, nel mercato di gennaio, ha bisogno di un centravanti; nella prima parte di stagione, infatti, sono stati molti i problemi a livello realizzativo dei bianconeri che faticano tremendamente a concretizzare la mole di gioco prodotta. Morata e Kean hanno deluso le aspettative e Dybala non ha, tra le caratteristiche, venti gol a stagione. Per raggiungere gli obiettivi prefissati e non passare un’altra stagione anonima, la società bianconeraregalare adun numero nove di altissimo profilo, un giocatore capace di cambiare la stagione e risolvere situazioni complicata come quelle, ad esempio, contro Empoli, Sassuolo e ...

Su di lui nelle scorse settimane anche laaveva mostrato interesse e potrebbe scattare un Derby della Mole anche sul fronte del mercato . Il ds granata Vagnati nelle prossime ore avvierà i ...La Sampdoria ha messo a segno il primo acquisto per questa sessione invernale di: si tratta del centrocampista del Torino, Tomas Rincon . Sarà il venezuelano classe ...comprato la...Parte con un big match il 2022 di Juventus e Napoli. I bianconeri recuperano Chiesa, emergenza per la squadra di Spalletti per via delle assenze.Nel corso della gestione dell'attuale proprietà, i colpi di mercato del Bari sono stati molteplici, ma non sempre azzeccati.