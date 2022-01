Barcellona | il giocatore è ai margini | un club inglese lo vuole subito!

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il calciatore delè ormai aidel progetto. Ormai è cosa ben nota. E l’arrivo sulla panchina blaugrana di una gloria del passato quale Xavi Hernandez, lo conferma una volta di più: deve trovarsi una nuova sistemazione. A meno a che non voglia rimanere in panchina per tutto il resto della stagione e vedere il campo con il contagocce. A lui la scelta., Coutinho al passo d’addio: l’Aston Villa lo desidera!, Coutinho, addio Coutinho è arrivato al passo d’addio. E può salutare ilche lo comprò quattro anni esatti fa, ovvero nel gennaio del 2018: ben 160 milioni al Liverpool che ne fecero l’acquisto più caro nella storia del. Soldi mal spesi, visto il suo rendimento a dir poco deludente in campo. Il suo scarso minutaggio ...

