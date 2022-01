Anticipazioni Un posto al Sole: Speranza colpisce duro Vittorio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un nuovo episodio della soap opera Un posto al Sole andrà in onda alle 20.45 su Rai 3, la rete su cui si può seguire la storia dal lunedì al venerdì: la soap va in onda tutti i giorni da molti anni e ha appassionato moltissimi italiani. Ora scopriamo cosa succederà nella puntata di stasera 6 Gennaio 2022. Nella puntata in questione, Rossella (Giorgia Gianetiempo) mentre tenta di allontanarsi da Riccardo (Mauro Racanati) che cerca di riconquistarla, tuttavia, al momento, la ragazza non vuole dargli un'altra possibilità dopo quanto è successo a Bolzano, il tutto verrà messo in secondo piano quando la Graziani si troverà a dover gestire una grave emergenza in ospedale. Intanto Vittorio (Amato D'Auria) , in procinto di partire per Oslo, cercherà di riconquistare Speranza (Maria Sole Di Maio), ma si ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un nuovo episodio della soap opera Unalandrà in onda alle 20.45 su Rai 3, la rete su cui si può seguire la storia dal lunedì al venerdì: la soap va in onda tutti i giorni da molti anni e ha appassionato moltissimi italiani. Ora scopriamo cosa succederà nella puntata di stasera 6 Gennaio 2022. Nella puntata in questione, Rossella (Giorgia Gianetiempo) mentre tenta di allontanarsi da Riccardo (Mauro Racanati) che cerca di riconquistarla, tuttavia, al momento, la ragazza non vuole dargli un'altra possibilità dopo quanto è successo a Bolzano, il tutto verrà messo in secondo piano quando la Graziani si troverà a dover gestire una grave emergenza in ospedale. Intanto(Amato D'Auria) , in procinto di partire per Oslo, cercherà di riconquistare(MariaDi Maio), ma si ...

