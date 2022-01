Anche il campionato di calcio nel caos Covid. sospese 4 partite nella 20ma giornata (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il divieto imposto dalle Asl regionali Anche se la Lega aveva ribadito: no rinvio con almeno 13 giocatori disponibili. Mercoledì incontro con governo e Regioni per definire le regole Leggi su tg.la7 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il divieto imposto dalle Asl regionalise la Lega aveva ribadito: no rinvio con almeno 13 giocatori disponibili. Mercoledì incontro con governo e Regioni per definire le regole

Advertising

calciomercatoit : #JuventusNapoli, il direttore della #Asl Napoli 2 conferma la quarantena per #Rrahmani, #Lobotka e #Zielinski e av… - Agenzia_Ansa : 'Bisogna salvaguardare il campionato, ma anche il merito sportivo. Non ha senso far giocare i Primavera'. Così Urba… - sportface2016 : +++#COVID19, si ferma anche la #SerieC: il prossimo turno di campionato viene rinviato a febbraio+++ - giuseppelodia : @OfficialASRoma @Hyundai_Italia L’anno scorso avete fatto un campionato da depressione con istinti suicidi, vi hann… - sportli26181512 : Lega Serie A: 'Decisioni Asl illegittime. Col nuovo protocollo non devono più intervenire': Il Consiglio di Lega co… -