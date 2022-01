Wikileaks, Assange in carcere da mille giorni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oggi sono mille giorni che Julian Assange si trova rinchiuso nel carcere londinese di Belmarsh, dove è detenuto in attesa di una decisione sulla sua estradizione negli Stati Uniti. Lo denuncia la campagna per la liberazione del fondatore di Wikileaks, che manifesterà oggi davanti al penitenziario. Fino a quanto rimarrà in prigione, Assange sarà un “prigioniero politico” e la sua “detenzione infinita” finirà per ucciderlo, dice oggi la compagna Stella Moris, sottolineando che il padre dei suoi figli si trova a Belmarsh da più tempo di molti condannati per crimini violenti. Morris ha ricordato il regime di isolamento cui è stato costretto Assange durante i due lockdown per il covid e l’ictus provocato dallo stress dell’ultima udienza in tribunale lo scorso ottobre. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Oggi sonoche Juliansi trova rinchiuso nellondinese di Belmarsh, dove è detenuto in attesa di una decisione sulla sua estradizione negli Stati Uniti. Lo denuncia la campagna per la liberazione del fondatore di, che manifesterà oggi davanti al penitenziario. Fino a quanto rimarrà in prigione,sarà un “prigioniero politico” e la sua “detenzione infinita” finirà per ucciderlo, dice oggi la compagna Stella Moris, sottolineando che il padre dei suoi figli si trova a Belmarsh da più tempo di molti condannati per crimini violenti. Morris ha ricordato il regime di isolamento cui è stato costrettodurante i due lockdown per il covid e l’ictus provocato dallo stress dell’ultima udienza in tribunale lo scorso ottobre. ...

Ultime Notizie dalla rete : Wikileaks Assange Il Messico offre asilo politico ad Assange Il presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador (in foto) , ha chiesto questo lunedì agli Stati Uniti di essere "umanitari" con Julian Assange , fondatore di WikiLeaks , al momento imprigionato nel Regno Unito e accusato dalla Giustizia americana di spionaggio. Il presidente di sinistra ha ribadito nella sua conferenza mattutina l'...

Bitcoin: un'utopia libertaria o uno strumento nelle mani della finanza globale? Oppure da chi è incorso a interdizioni del tipo Wikileaks, il cui sito è stato chiuso nel 2010 e ... e sopravvive solo perché il suo fondatore Julian Assange riceve metà delle donazioni in bitcoin e in ...

Wikileaks, Assange in carcere da mille giorni Adnkronos R2K calls for Assange’s unconditional release! R2K notes with concern that Wikileaks founder Julian Assange continues to be denied due process in British courts, and continues to be imprisoned in Guantanamo-like conditions. Along with most of ...

Wikileaks, Assange in carcere da mille giorni Oggi sono mille giorni che Julian Assange si trova rinchiuso nel carcere londinese di Belmarsh, dove è detenuto in attesa di una decisione sulla sua estradizione negli Stati Uniti. Lo denuncia la camp ...

