Van der Poel è ancora k o e si arrende | non difenderà il titolo ai Mondiali di cross

Advertising

aLEx_1O_ : @TheWalr02066802 @Roskarm1 @AlexWolf009 @Avv_Bianco_Nero No, ha stato Moggi. Che pochi anni dopo, si dimenticò del… - Gazzetta_it : Van der Poel è ancora ko: non difenderà il titolo ai Mondiali di cross - Al___Zheimer : @MimmoAdinolfi Van der Meyde centrale di centrocampo o Forlan ala a 86 anni compiuti anche non male - rashylukaku : @buzzspor Gianluigi Buffon Iker Casillas Edwin van der Sar - Milestemplaris : @Tractor220510 @Dejansan @MatteDj23 @Wazza_CN Sì, lo racconta Andy van der Meyde nella sua autobiografia. Almeno, io l’ho letto lì. -

Ultime Notizie dalla rete : Van der

'Dopo il Tour de France 2021 a causa dei problemi alla schiena non ho più raggiunto il livello di condizione che desideravo'. Con queste chiare parole MathieuPoel ha ufficializzato una decisione che di fatto era già nell'aria: l'olandese della Alpecin - Fenix, 4 volte iridato di cross, non difenderà il suo titolo nella rassegna iridata che è in ...Dateci tempo, denaro e spazio perché, vogliamo rendere possibile la transizione ecologica insieme ai nostri professionisti": spiega il presidente della Confagricoltura olandese SjaakTak. Le ...Mathieu van der Poel ha ufficialmente comunicato che la sua stagione di ciclocross finisce con largo anticipo. L'olandese non monterà più in sella durante l'inverno e ha già annunciato che non parteci ...Nel comunicato ufficiale del team Alpecin-Fenix, Christophe e Philip Roodhooft hanno detto:«Vogliamo ottimizzare il processo di guarigione e questo non è possibile se abbiamo poco tempo a disposizione ...