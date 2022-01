Trento, albergatrice di Madonna di Campiglio positiva al Covid viola l’isolamento e accoglie i clienti in reception: denunciata (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ha deciso di non rispettare la quarantena nonostante fosse positiva al coronavirus ed è andata a lavorare nel suo albergo accogliendo la clientela. Domenica scorsa, i militari della stazione di Madonna di Campiglio (Trento) hanno sorpreso un’albergatrice della nota località turistica, che nel pieno della stagione sciistica era intenta ad accogliere i clienti presso la reception del proprio albergo pur essendo destinataria di un provvedimento di isolamento notificatole soltanto qualche ora prima. La donna, che non ha presentato alcuna scusa alle contestazioni dei Carabinieri, è stata fatta subito rientrare al proprio domicilio. A seguito di questo episodio, i militari hanno provveduto a denunciare l’albergatrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ha deciso di non rispettare la quarantena nonostante fosseal coronavirus ed è andata a lavorare nel suo albergondo la clientela. Domenica scorsa, i militari della stazione didi) hanno sorpreso un’della nota località turistica, che nel pieno della stagione sciistica era intenta adre ipresso ladel proprio albergo pur essendo destinataria di un provvedimento di isolamento notificatole soltanto qualche ora prima. La donna, che non ha presentato alcuna scusa alle contestazioni dei Carabinieri, è stata fatta subito rientrare al proprio domicilio. A seguito di questo episodio, i militari hanno provveduto a denunciare l’...

Advertising

Rock42719224 : RT @fattoquotidiano: Trento, albergatrice di Madonna di Campiglio positiva al Covid viola l’isolamento e accoglie i clienti in reception: d… - vatenacttencass : RT @fattoquotidiano: Trento, albergatrice di Madonna di Campiglio positiva al Covid viola l’isolamento e accoglie i clienti in reception: d… - Roseinfiore : RT @fattoquotidiano: Trento, albergatrice di Madonna di Campiglio positiva al Covid viola l’isolamento e accoglie i clienti in reception: d… - fattoquotidiano : Trento, albergatrice di Madonna di Campiglio positiva al Covid viola l’isolamento e accoglie i clienti in reception… - TgrRaiTrentino : Al lavoro pur essendo contagiata, denunciata una albergatrice - Cronaca - TGR Trento -