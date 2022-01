Tegola Mihajlovic: 4 calciatori positivi nel Bologna (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tegola per Mihajlovic, 4 calciatori sono risultati positivi al Covid in seguito all’ultimo giro di tamponi effettuato come da procedura. Possiamo affermare dunque, che il coronavirus è tornato prepotentemente a diffondersi anche nella nostra Serie A. Bologna, positivi, CovidDi seguito ecco il comunicato stampa ufficiale riportato dal Bologna poc’anzi: ”Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022)per, 4sono risultatial Covid in seguito all’ultimo giro di tamponi effettuato come da procedura. Possiamo affermare dunque, che il coronavirus è tornato prepotentemente a diffondersi anche nella nostra Serie A., CovidDi seguito ecco il comunicato stampa ufficiale riportato dalpoc’anzi: ”IlFc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata latà al Covid-19 deiGary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”. Piero Inferrera

Advertising

DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: ?? Tegola per Mihajlovic in vista della sfida contro l'Inter ?? - FcInterNewsit : ?? Tegola per Mihajlovic in vista della sfida contro l'Inter ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tegola Mihajlovic Bologna, Hickey positivo al Covid: il comunicato del club Altra tegola per Mihajlovic. Il comunicato ufficiale del club: COMUNICATO ...

Bolognamania: non svegliateci ...posto in classifica del Bologna sono il frutto del lavoro meticoloso svolto da Sinisa Mihajlovic in ... L'unica tegola della serata di ieri è l'infortunio muscolare di Marko Arnautovic di cui devono ...

Bologna, Hickey positivo al Covid: il comunicato del club Calcio News 24 Bologna, altri 4 giocatori positivi al Covid: il comunicato Tegola per il Bologna di Sinisa Mihajlovic alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter. Il club rossoblù, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che "in seguito ai test effettuati è stata ...

Altra pesante tegola sul Bologna: anche Hickey positivo al COVID Leggi la nostra Cookie Policy per maggiori informazioni sui cookie che utilizziamo e su come gestire le preferenze e prestare o revocare il consenso Questo sito utilizza dei cookie per fornirvi la mig ...

Altraper. Il comunicato ufficiale del club: COMUNICATO ......posto in classifica del Bologna sono il frutto del lavoro meticoloso svolto da Sinisain ... L'unicadella serata di ieri è l'infortunio muscolare di Marko Arnautovic di cui devono ...Tegola per il Bologna di Sinisa Mihajlovic alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter. Il club rossoblù, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che "in seguito ai test effettuati è stata ...Leggi la nostra Cookie Policy per maggiori informazioni sui cookie che utilizziamo e su come gestire le preferenze e prestare o revocare il consenso Questo sito utilizza dei cookie per fornirvi la mig ...