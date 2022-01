Stefania Orlando da record: non era mai successo prima (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un record importante per Stefania Orlando che ha aperto il nuovo anno con una grande soddisfazione personale. Ecco di cosa si tratta. Getty ImagesIl 2021 è stato un anno importante per Stefania Orlando che, grazie alla sua partecipazione alla quinta stagione del Grande Fratello Vip ha ottenuto una grande popolarità. La showgirl infatti è entrata nei cuori anche dei più giovani che non hanno avuto modo di vedere i suoi inizi nel mondo dello spettacolo. Dietro la sua partecipazione al reality show di Canale 5, Stefania è stata scelta nel cast di Tale e Quale Show. Nonostante la grande paura iniziale per le varie prove, la Orlando si è saputa imporre nel programma di Carlo Conti. Ha mostrato le sue doti canore e cimentandosi anche in esibizioni di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Unimportante perche ha aperto il nuovo anno con una grande soddisfazione personale. Ecco di cosa si tratta. Getty ImagesIl 2021 è stato un anno importante perche, grazie alla sua partecipazione alla quinta stagione del Grande Fratello Vip ha ottenuto una grande popolarità. La showgirl infatti è entrata nei cuori anche dei più giovani che non hanno avuto modo di vedere i suoi inizi nel mondo dello spettacolo. Dietro la sua partecipazione al reality show di Canale 5,è stata scelta nel cast di Tale e Quale Show. Nonostante la grande paura iniziale per le varie prove, lasi è saputa imporre nel programma di Carlo Conti. Ha mostrato le sue doti canore e cimentandosi anche in esibizioni di ...

Advertising

Stefy_1589 : RT @Lauradefin1: Non provate a paragonare Nathaly a Stefania Orlando che divento una jena. Voi veramente le persone non le capite proprio!… - evilmariahs1 : @elena_18_06 @samibrando Mi dispiace che ti abbia bloccato. Stefania Orlando aveva ragione quando le disse che non… - gioswa3 : RT @Lauradefin1: Non provate a paragonare Nathaly a Stefania Orlando che divento una jena. Voi veramente le persone non le capite proprio!… - Lauradefin1 : Non provate a paragonare Nathaly a Stefania Orlando che divento una jena. Voi veramente le persone non le capite p… - dany3laf : @GioCellRed Jessica mi da un po' di orlando vibes, è piccola però d'età, stefania e patrizia sono donne vissute e strutturate -