Sky: Il Napoli parte regolarmente per Torino, l’Asl non ferma la squadra (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Napoli parte regolarmente per Torino con un volo charter previsto alle ore 16:00. Lo ha fatto sapere la redazione di Sky Sport, che ha aggiunto che l’Asl Napoli 1 ha deciso, a differenza di un anno fa, di non emanare nessun provvedimento. Nonostante le diverse positività registrate nelle ultime 24 ore, circa 12, tra cui Meret, Spalletti e Rui che hanno avuto contatti col resto del gruppo squadra, Juve-Napoli, si giocherà regolarmente. Secondo quanto riferisce Sky, la discriminante, in base al protocollo, è la terza dose di vaccino, a cui però non tutta la squadra si è ancora sottoposta. Arriva il comunicato ufficiale dell’Asl Napoli 1. “In merito all’accertato focolaio di positività ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilpercon un volo charter previsto alle ore 16:00. Lo ha fatto sapere la redazione di Sky Sport, che ha aggiunto che1 ha deciso, a differenza di un anno fa, di non emanare nessun provvedimento. Nonostante le diverse positività registrate nelle ultime 24 ore, circa 12, tra cui Meret, Spalletti e Rui che hanno avuto contatti col resto del gruppo, Juve-, si giocherà. Secondo quanto riferisce Sky, la discriminante, in base al protocollo, è la terza dose di vaccino, a cui però non tutta lasi è ancora sottoposta. Arriva il comunicato ufficiale del1. “In merito all’accertato focolaio di positività ...

