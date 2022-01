Quirinale | Renzi a Conte | ‘donna per Colle? Mattarella si chiama Sergio…’**

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “La cosa più divertente è vedere oggi il coro unanime di consenso per, una delle tante scelte che abbiamo proposto controcorrente, pagando poi un prezzo altissimo e che adesso vengono riconosciute scelte giuste per il Paese. Come per la crisi di un anno fa”. Così Matteonella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...manda il Pd in fibrillazione Fenomenologia del ritorno di Massimo D'Alema D'Alema eparlano, dialogo o pace passeggera? Un tema caldissimo è l'elezione del nuovo Capo dello Stato. ", ...C'è poi qualcosa che si muove dalle parti di Matteo, che punterebbe invece su outsider come ... che una volta giocata la partita del, con le politiche all'orizzonte, non saranno più ...Ci risiamo: è sempre Letta contro Renzi, la politica del centrosinistra è ancora ferma allo “stai sereno”. Che è successo stavolta? Che Renzi sta già lavorando sottotraccia affinché con Draghi al Quir ...Ceccarelli: «Uno dei due delegati a Italia Viva? Non credo proprio». Il Nazareno: non daremo indicazioni sulla parità di genere ...