Quali calciatori del Napoli potranno partire dopo il comunicato dell'Asl?

Il comunicato dell'Asl Napoli 1 relativo alla partenza del Napoli per la trasferta di Torino contro la Juventus ha destato un po' di preoccupazione e di caos all'interno dell'ambiente e ovviamente dei tifosi. La domanda più ricorrente in questi minuti è una ed una sola: "Quali calciatori del Napoli partiranno per Torino?". La risposta non è semplicissima, ma le linee da seguire schiariranno le idee. Andiamo a vederle di seguito: Sono da considerarsi in quarantena tutti i calciatori del Napoli che non hanno ricevuto la dose booster oppure che hanno ricevuto la seconda dose oltre 120 giorni fa. I calciatori che non rispettano queste due condizioni sono dunque obbligati alla quarantena e di conseguenza non ...

