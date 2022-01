Pd | Bettini | ‘con Zingaretti e Letta si è ripreso cammino’

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Consi ècammino, Pd di nuovo al centro del sistema politico e pilastro del governo di emergenza.fatto in pochi mesi più di quello che tanti avevano sperato. Ora siamo alla premessa per tentare una vera svolta”. Così Goffredo, dirigente nazionale del Pd, in un editoriale pubblicato sul nuovo numero del settimanale ‘The Post Internazionale – TPI’ in edicola da venerdì 7 gennaio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.