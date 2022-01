Omicron corre, uno tsunami di casi dagli Usa all'Europa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Omicron ha raggiunto la forza di uno tsunami negli Stati Uniti e in Europa. Si puo' sintetizzare cosi' la nuova ondata di Covid, se si guarda ai 200mila nuovi casi in Gran Bretagna, i quasi 300mila in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ha raggiunto la forza di unonegli Stati Uniti e in. Si puo' sintetizzare cosi' la nuova ondata di Covid, se si guarda ai 200mila nuoviin Gran Bretagna, i quasi 300mila in ...

Advertising

GuidoAnzuoni : RT @SusiTolin: #quarantena #tampone #OmicronVariant Il sistema sta crollando sotto i nostri occhi perché Omicron corre nonostante qualsiasi… - TeleradioNews : Continua a 'galoppare' la variante 'Omicron' del Covid 19 che, sebbene colpisca per fortuna in modo solitamente lie… - TeleradioNews : Caiazzo. 'Vola' il covid... e il Comune corre ai ripari: mercoledì raccolta rifiuti per tutti i positivi… - TeleradioNews : Caiazzo. 'Vola' il covid... e il Comune corre ai ripari: mercoledì raccolta rifiuti per tutti i positivi… - TeleradioNews : Caiazzo. 'Vola' il covid... e il Comune corre ai ripari: mercoledì raccolta rifiuti per tutti i positivi - Continua… -