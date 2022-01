Nella Lombardia dei consultori privati (e cattolici) l’aborto è un diritto negato (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre il settore pubblico perde pezzi, la regione è prima in Italia per numero di strutture convenzionate, quasi tutte di ispirazione cristiana. Dove non esiste personale non obiettore. E la legge 194 di fatto non è applicata Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre il settore pubblico perde pezzi, la regione è prima in Italia per numero di strutture convenzionate, quasi tutte di ispirazione cristiana. Dove non esiste personale non obiettore. E la legge 194 di fatto non è applicata

Advertising

RegLombardia : #pianovaccinazioni È ancora possibile prenotare la vaccinazione anti #Covid in favore dei #bambini dai 5 agli 11 an… - Agenzia_Ansa : Dopo 51 anni di attività chiude la prima pasticceria ad entrare nella Guida Michelin. E' la pasticceria milanese Su… - Profilo3Marco : RT @RegLombardia: #pianovaccinazioni È ancora possibile prenotare la vaccinazione anti #Covid in favore dei #bambini dai 5 agli 11 anni di… - valedc20 : RT @RegLombardia: #pianovaccinazioni È ancora possibile prenotare la vaccinazione anti #Covid in favore dei #bambini dai 5 agli 11 anni di… - mantovanimg : @Entreri_Arnodas Boh…nella privacy ho tolto il consenso alle FSE , mi ha detto operazione riuscita. La mia è Regione Lombardia -