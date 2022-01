L’outfit per un ritorno in ufficio alla grande? Classico con grinta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Discreto ma d’effetto, formale ma non troppo. Puntuale, preciso e professionale… eppure ricco di charme. Il look perfetto per l’ufficio necessita di pochi elementi base ben calibrati tra loro. Tra capi rubati al guardaroba maschile e dettagli ultra femminili, ecco L’outfit perfetto per un rientro a lavoro in grande stile. Tutto ruota intorno al Classico dei classici, l’irrinunciabile camicia: a righe per dare una nota grafica e decisa alL’outfit. Poi un maglione a coste dalle linee pulite. Girocollo, a V ma anche con un accenno di dolcevita, l’importante è che lasci spazio al colletto. Pantaloni neri con la piega o jeans taglio straight a vita alta o media, a voi la scelta. In entrambe i casi vincono un paio di décolleté nere. Gonna midi dritta o a pieghe? Si può osare con un paio di stivali alti tacco ... Leggi su amica (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Discreto ma d’effetto, formale ma non troppo. Puntuale, preciso e professionale… eppure ricco di charme. Il look perfetto per l’necessita di pochi elementi base ben calibrati tra loro. Tra capi rubati al guardaroba maschile e dettagli ultra femminili, eccoperfetto per un rientro a lavoro instile. Tutto ruota intorno aldei classici, l’irrinunciabile camicia: a righe per dare una nota grafica e decisa al. Poi un maglione a coste dalle linee pulite. Girocollo, a V ma anche con un accenno di dolcevita, l’importante è che lasci spazio al colletto. Pantaloni neri con la piega o jeans taglio straight a vita alta o media, a voi la scelta. In entrambe i casi vincono un paio di décolleté nere. Gonna midi dritta o a pieghe? Si può osare con un paio di stivali alti tacco ...

Advertising

ayaekomi : non capisco perché abbiano dovuto censurare l'outfit originale di jean per il pubblico cinese ma questa nuova versi… - PanLuvme : RT @nintendo_hall: Mario Golf: Super Rush, ora disponibile l'outfit di Mario da NES Open Tournament Golf come reward per le partite classif… - Nami_444_ : RT @nintendo_hall: Mario Golf: Super Rush, ora disponibile l'outfit di Mario da NES Open Tournament Golf come reward per le partite classif… - nintendo_hall : RT @nintendo_hall: Mario Golf: Super Rush, ora disponibile l'outfit di Mario da NES Open Tournament Golf come reward per le partite classif… - _itsnatsu : Leggo di gente “beh l’outfit di Jean prima non aveva senso per il suo lavoro” AVEVA LETTERALMENTE SOLO IL COLLO SCOPERTO -