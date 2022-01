Inaugurato il drive in all’ospedale di Fondi

Advertising

Fondinotizienet : Questa mattina è stao inaugurato il drive in all'ospedale San Giovanni di Dio - agoralazio : Inaugurato questa mattina il drive in all’ospedale di Fondi -

Ultime Notizie dalla rete : Inaugurato drive

LatinaQuotidiano.it

Questa mattina 4 gennaio 2022 alle ore 11 è statol' hub per tamponi a Rho Fiera in modalità "- through" situato nel parcheggio P5 (da non confondere con Cargo 5) solo per le persone munite di prescrizione medica. Regione Lombardia ...... 4 gennaio 2022 - Questa mattina 4 gennaio 2022 alle ore 11 è statol'hub per tamponi a Rho Fiera in modalità "- through" situato nel parcheggio P5 (da non confondere con Cargo 5) ...Questa mattina 4 gennaio 2022 alle ore 11 è stato inaugurato l'hub per tamponi a Rho Fiera in modalità drive - through situato nel parcheggio P5 (da non confondere con Cargo 5) solo per le persone mun ...È stato inaugurato oggi il nuovo centro tamponi alla Fiera Milano di Rho. Già da questa mattina lunghe code per poter accedere. Il nuovo centro tamponi massivo potrà effettuarne circa 4.500 al giorno.