Horizon Call of the Mountain: ecco il primo gioco per PlayStation VR2 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sony, durante la sua conferenza al CES, ha rivelato il nuovo visore per realtà virtuale, chiamato PlayStation VR2. Oltre ad aver annunciato questo visore next-gen, Sony ha mostrato anche quello che sarà il primo gioco ad esso dedicato. Si tratta di Horizon: Call of the Mountain, titolo spin-off della celebre serie esclusiva PlayStation. Horizon Call of the Mountain: di cosa si tratta Horizon: Call of the Mountain è l’ultimo progetto annunciato da Sony. Il titolo è prodotto da Guerrilla Games e Firesprite e sarà il primo videogioco per PlayStation VR2. Il titolo si preannuncia come uno spin-off dell’acclamata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sony, durante la sua conferenza al CES, ha rivelato il nuovo visore per realtà virtuale, chiamatoVR2. Oltre ad aver annunciato questo visore next-gen, Sony ha mostrato anche quello che sarà ilad esso dedicato. Si tratta diof the, titolo spin-off della celebre serie esclusivaof the: di cosa si trattaof theè l’ultimo progetto annunciato da Sony. Il titolo è prodotto da Guerrilla Games e Firesprite e sarà ilvideoperVR2. Il titolo si preannuncia come uno spin-off dell’acclamata ...

