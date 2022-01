Gennaio | un mese di belli e affascinanti E il primo a festeggiare è Bradley Cooper | oggi

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Buon compleanno“bello dell’anno” a compere gli anni, 5. Iniziare l’anno nuovo in bellezza può essere davvero molto semplice, basta scorrere la lista degli attori nati neldi, tra cui spiccano alcuni dei nomi più amati dello showbiz, noti non solo per la bravura sul set ma anche per fascino e sex appeal. E ad aprire i festeggiamenti è proprio l’attore di A Star is Born e Il lato positivo che nel 2022 soffia ben 47 candeline. Ie famosi nati aguarda le foto ...